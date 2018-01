Fla começa a cortar gastos para 2003 A diretoria do Flamengo já deu início ao corte de gastos no orçamento do clube. O supervisor de Futebol, José Chimello, foi para a Portuguesa. O cargo de auxiliar-técnico foi extinto e o ex-jogador Cláudio Adão, que exercia essa função, foi dispensado. Sem contar a lista de jogadores que deixarão o Rubro-Negro. Já o lateral-esquerdo Cássio, emprestado ao Internacional-RS, pode retornar ao Flamengo. O jogador, porém, sabe que se deixar o time gaúcho deverá ser reserva do Rubro-Negro, porque Athirson é o titular. "Quero jogar e minha imagem no mercado está boa", afirmou o jogador, ressaltando sua intenção de atuar no clube que o revelou, mas acrescentando que vai analisar todas as propostas. O que pode facilitar o retorno de Cássio é o fato de a permanência de Athirson não estar definida. O Flamengo terá que reajustar o salário do jogador no fim deste ano além de pagar uma compensação financeira no meio do próximo ano. Além disso, os dirigentes não sabem se a Juventus, da Itália, vai querer o atleta de volta.