Fla confirma Carlos Eduardo com contrato de 18 meses e empresta Liedson

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Carlos Eduardo, que foi oficializado como quinto reforço do clube para a temporada de 2013. O jogador, que chegará ao Rio nesta sexta para ser submetido a exames médicos, assinará contrato de empréstimo de 18 meses junto ao Rubin Kazan, da Rússia.

Antes da fechar com Carlos Eduardo, o clube acertou as chegadas do volante Elias, do atacante Gabriel, do lateral João Paulo e do zagueiro Wallace como reforços. O meio-campista também foi alvo do Santos, que acabou desistindo da contratação por causa do alto salário pedido pelo jogador, e também despertou o interesse de Fluminense e Inter, outros dois clubes que desistiram de tentar repatriar o atleta.

Carlos Eduardo, de 25 anos de idade, terá o Flamengo como quarto clube de sua carreira. Revelado na base do Grêmio, ele passou a jogar pelo time profissional em 2007, ano em que se sagrou campeão gaúcho e foi vice-campeão da Copa Libertadores. Em seguida, o jogador se transferiu para o Hoffenheim, da Alemanha, onde ficou até ser contratado pelo Rubin Kazan, em 2010.

O novo reforço flamenguista também teve passagens pela seleção brasileira sub-20 e pela principal, tendo sido convocado por Dunga e depois por Mano Menezes. E, com um contrato de 18 meses, Carlos Eduardo espera ficar mais em evidência aos olhos de Luiz Felipe Scolari no período que antecederá a Copa do Mundo de 2014, que ocorrerá justamente daqui um ano e meio.

LIEDSON É EMPRESTADO PARA O FUTEBOL PORTUGUÊS

Fora dos planos do Flamengo para a temporada, o atacante Liedson confirmou nesta quinta-feira o acerto com o Porto. Emprestado pelo clube carioca, com quem ainda tem contrato até dezembro, o jogador de 35 anos ficará em Portugal por seis meses, até o final da temporada europeia.

Liedson já foi apresentado nesta quinta-feira mesmo. "Era um desejo de alguns anos, mas se concretizou apenas agora. Estou feliz por o Porto ter acreditado em mim e me dar esta oportunidade. Espero retribuir da melhor maneira esta confiança", afirmou o atacante.

Naturalizado português, Liedson tem uma trajetória de sucesso no futebol de Portugal. Ele foi ídolo do Sporting Lisboa de 2003 a 2011 e chegou também a defender a seleção do país. Por isso, disse que acredita que "a adaptação será tranquila" agora que está no Porto.

Com passagens de sucesso pelo Corinthians e pelo próprio Flamengo, Liedson tinha voltado ao clube carioca em agosto do ano passado. Mas não conseguiu repetir a boa performance do passado. Além disso, seu alto salário fez com que a diretoria flamenguista optasse por sua saída.