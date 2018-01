Fla consegue renovar com Renato Silva O zagueiro Renato Silva ficará no Flamengo por mais uma temporada. Para renovar o contrato do jogador, por empréstimo, a diretoria rubro-negra pagou US$ 200 mil (cerca de R$ 460 mil) ao grupo português que detém os direitos federativos do atleta. Além disso, o Flamengo tem prioridade na compra da metade dos direitos federativos de Renato, que custa cerca um milhão de euros (aproximadamente R$ 2,7 milhões), até 31 de julho. Também ficou acertado que, caso o jogador deixe o clube no meio do ano, o Rubro-Negro receberá indenização. Renato Silva defendeu o Belenenses, de Portugal, até o início de julho. Depois, se transferiu para o Flamengo, onde atuou 27 vezes e foi bastante elogiado pela torcida. A equipe carioca se livrou da zona de rebaixamento e, de quebra, teve a sétima melhor defesa do Campeonato Brasileiro.