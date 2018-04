Fla conta com torcida nordestina na Copa do Brasil Pela programação divulgada nesta quinta-feira pela CBF, o Flamengo abre a disputa da segunda fase da Copa do Brasil na próxima quarta, contra o Campinense, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). E os jogadores do time carioca contam com o apoio da grande torcida flamenguista no Nordeste para conseguir um bom resultado e voltar com a classificação antecipada.