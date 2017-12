Fla contrata Leonardo por 6 meses O meio-campo Leonardo rescindiu contrato com o São Paulo e acertou neste domingo com o Flamengo pelo período de seis meses. O jogador retorna ao clube que o revelou e jogará no torneio Rio-São Paulo, na Copa Libertadores da América e no Estadual do Rio de Janeiro. No final do contrato, o clube carioca tem a preferência para renovar com o atleta.