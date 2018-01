Fla critica organização do futebol A diretoria e a comissão técnica do Flamengo reconheceram nesta segunda-feira que desconhecem o regulamento do Campeonato Estadual deste ano. Além disso, somente o jogo de estréia, dia 19, contra a Cabrofriense, está confirmado. Segundo os dirigentes, a tabela ainda é uma incógnita e que algumas mudanças devem ser feitas. Ao tomar conhecimento desses problemas, o técnico Evaristo de Macedo fez duras críticas aos dirigentes brasileiros. "O futebol brasileiro trabalha mais a parte política do que a desportiva. Há muitos interesses financeiros", afirmou o treinador. "Vivemos num país pentacampeão rico dentro de campo e pobre na organização."