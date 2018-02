Fla: Cuca não polemiza com Abel Braga O técnico Cuca, do Flamengo, repeliu nesta quarta-feira as declarações de seu colega Abel Braga, do Fluminense, a respeito do clássico de domingo, que decidirá o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Abel disse que o Flamengo era "inimigo" até o dia do confronto e que não aceitaria fazer ?entrevista combinada? ao lado de Cuca para promover o jogo. Segundo Cuca, essa postura pode estimular parte da torcida a deixar o futebol de lado no domingo. "Não é jogo de inimigo, é jogo de adversários", afirmou. Para Cuca, o torcedor comum que vai ao Maracanã para assistir ao clássico deve estar preocupado em retomar a rotina no dia seguinte, na relação de trabalho e com a família, e não pensando em participar de uma ?batalha? no estádio. "Por isso, reforço a opinião de que devemos ter uma grande partida de futebol, nada mais que isso." A polêmica surgiu na contramão de uma medida aprovada pelos dirigentes dos dois clubes. Eles decidiram nesta quarta-feira, após um pedido do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que as duas equipes vão entrar de mãos dadas no Maracanã, marcando o começo de uma campanha pelo desarmamento no País. Time - O goleiro Diego e o atacante Emerson não treinaram nesta quarta-feira. O primeiro sente dores nas costas, conseqüência de uma queda no jogo com o Volta Redonda. Emerson reclamava de dores musculares. Os dois, no entanto, estão confirmados para o clássico.