Fla cumpre meta de manter jogadores A meta da diretoria do clube de renovar o contrato dos principais jogadores está sendo cumprida. Já houve acerto com os zagueiros Fernando e Renato Silva e com o atacante paraguaio Cesar Ramirez. As negociações para continuar com o meia Diego Souza estão bem encaminhadas e devem ser concretizadas até o início da semana. Ele deve ter o empréstimo prorrogado até dezembro de 2006. A próxima tarefa dos dirigentes é tentar manter o meia-atacante Renato na Gávea. Destaque do time no Campeonato Brasileiro, o atleta, emprestado pelo Corinthians, está propenso a ficar no Rubro-Negro, mas ainda há pendências entre as duas partes. ?Conquistei vários amigos no Flamengo. Tenho outras propostas, mas a minha prioridade é não sair do clube?, afirmou.