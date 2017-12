Fla dá Petkovic e quer Ricardinho Ricardinho por Petkovic. Esse é o tipo de negócio que o Flamengo oferece ao Corinthians para acertar a dívida de US$ 2 milhões que o clube carioca deve ao campeão paulista. O Corinthians quer o dinheiro como garantia pelo não pagamento do passe de Edílson. O caso, segundo o advogado do Alvinegro, João Zanforlin, já está com a Fifa. Por causa da dívida, o Corinthians impede que Reinaldo se transfira para o São Paulo. Mas o Flamengo, afirmou nesta sexta-feira o diretor de Futebol do clube carioca, Walter Oaquim, não tem dinheiro, e oferece até um troca-troca com o Corinthians para tentar resolver o impasse. Um dos negócios propostos pelo Flamengo seria negociar 50% do valor das trocas de Petkovic por Ricardinho. Os clubes ainda deteriam outros 50% dos passes dos respectivos jogadores. A diretoria do Corinthians não se manifestou sobre a proposta do Flamengo, e deverá aguardar o início do trabalho do técnico Carlos Alberto Parreira, recém-contratado para tratar do assunto. Qualquer contratação ou dispensa de jogador terá de haver uma consulta a Parreira, que ainda não conhece o elenco.