Fla de Guarulhos contrata João Martins O técnico João Martins assumiu o comando do Flamengo de Guarulhos nesta segunda-feira e irá comandar o clube da Grande São Paulo no Campeonato Paulista da Série A-2 de 2005. O ex-treinador do Atlético Sorocaba, esteve em reunião com o preside nte rubro-negro Edson Lins e fechou contrato neste fim-de-semana, devendo ficar no clube até o final da competição. Martins já está observando os jogadores remanescentes desta temporada para detectar quais são as carências do elenco. Mesmo pretendendo contar com um elenco de 25 jogadores, o treinador prefere não falar de reforços por enquanto. O plano de Martins é o de trazer jogadores jovens, mas também deverão chegar ao Flamengo atletas mais experientes e alguns juniores deverão ser promovidos. Outros clubes também tentam se organizar. No Araçatuba, a polêmica pela mudança de nome continua. O clube trocou a denominação Associação Esportiva Araçatuba para Atlético Esportivo Araçatuba e o presidente Nei Giron disse que a alteração não objetiva fugir de dívidas. Giron diz que quitou parte dos débitos do clube, mas que a pendência com o Instituto de Previdência Social (INSS) - que o coloca lado a lado com clubes grandes como o Flamengo-RJ - tem atrapalhado o saneamento das finanças. O presidente t ambém anunciou que, se a Federação Paulista de Futebol (FPF) não permitir que o "novo" Araçatuba dispute o Campeonato Paulista da Série A-2 de 2005, irá convocar eleições em janeiro e deixará o cargo.