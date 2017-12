Fla decide futuro de Júnior Baiano O futuro do zagueiro Júnior Baiano no Flamengo será decidido nesta terça-feira. O jogador agendou uma reunião com a diretoria rubro-negra para se defender das acusações de que ele queria ?derrubar? o técnico Celso Roth. O zagueiro é acusado de financiar uma facção de torcida organizada do clube a confeccionar faixas contra o treinador, a quem teria criticado internamente. Há no elenco do Flamengo quem o considere persona non grata. O procurador de Júnior Baiano, Aílton, disse hoje que a acusação não é procedente e que seu cliente quer continuar vestindo a camisa rubro-negra. "Ele é polêmico e fala coisas que muitas pessoas não gostam de escutar. O Júnior Baiano não é um cara desagregador", declarou Aílton. Desafio - Um dia após a vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, o clima era de tranqüilidade na Gávea. Há dois jogos o Flamengo não sofre gols e, agora, se encontra fora da zona de descenso. O objetivo de todos é dar continuidade ao trabalho de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. "A hora não é de soltar foguetes. O Flamengo vem crescendo de produção e precisa de uma seqüência de vitórias", disse o lateral-direito Leonardo Moura, que espera repetir a boa atuação no clássico quarta-feira contra a líder Ponte Preta, no Estádio Luso-Brasileiro.