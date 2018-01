Fla defende liderança contra Nacional As rodadas do final de semana das Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista começam amanhã, com um jogo cada. Pela terceira rodada da A2, um dos líderes, o Flamengo (6 pontos), de Guarulhos, enfrentará o Nacional (1), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, às 15 horas. O Flamengo, dirigido por José Galli Neto, é um dos times beneficiados com a mudança no calendário brasileiro, pois foi "alçado" da Série A3. O outro líder da competição é o Rio Preto, de Márcio Rossini, que jogará domingo. Ontem, em jogo atrasado da primeira rodada, em Birigüi, o Bandeirante (4) venceu o São José (0) por 3 a 2, de virada. Amanhã, pela quarta rodada da A3, em Limeira, às 16 horas, o instável Independente (1) receberá o XV de Piracicaba (4), que está motivado após a vitória por 5 a 4 sobre o Jaboticabal.