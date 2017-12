Fla derrota o Volta Redonda: 3 a 2 O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 2 e ficou em boa situação na tabela de classificação do Grupo B, no octognal decisivo do Campeonato Estadual, nesta quarta-feira à noite em Edson Passos. Com o resultado, o Rubronegro assumiu a segunda colocação do grupo com quatro pontos, seguido por Friburguense e Volta Redonda, ambos com um ponto. O Fluminense lidera com seis pontos e já garantiu uma vaga na semifinal da competição. A necessidade da vitória fez com que o Flamengo pressionasse o Volta Redonda desde o início da partida. A equipe criou várias jogadas ofensivas e aos 12 muinutos o atacante Andrezinho colocou o Rubronegro em vantagem, ao aproveitar um cruzamento do lateral-direito Alessandro e chutar no canto direito do goleiro Lugão. Com a vitória parcial o Flamengo se acomodou em campo e permitiu que o Volta Redonda melhorasse seu desempenho. Após a cobrança de dois escanteios, o zagueiro Júlio César, de cabeça, empatou a partida aos 42 minutos. Logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, o Volta Redonda ficou com dez jogadores em campo porque o volante Magrão foi expulso. O Flamengo aproveitou e dois minutos depois passou à frente do marcador com um gol do atacante Roma. Apesar dos problemas, o Volta Redonda conseguiu empatar a partida aos 18 minutos em um pênalti cobrado pelo atacante Fábio. Aos 31 minutos o Volta Redonda teve mais um atleta expulso, desta vez o volante Mário. O gol da vitória rubronegra foi marcado após o tempo regulamentar, aos 47 minutos. O zagueiro Júlio César tentou cortar o cruzamento do lateral-esquerdo Athirson e fez contra. Após o gol, Júlio César cometeu uma falta violenta e também foi expulso.