Fla: destino de Fernando ainda é incerto O destino do zagueiro Fernando, do Flamengo, ainda é incerto. A transferência do jogador para um time japonês não está definida e há o interesse de um clube de Portugal em contratá-lo. Certo mesmo é que o atleta vai deixar o Rubro-Negro em 2004. As negociações estão sendo conduzidas pelo empresário Cláudio Guadagno e um grupo de investidores estrangeiros.