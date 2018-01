Fla deve acertar compra de Vampeta Dirigentes do Flamengo desembarcaram nesta terça-feira em Paris para um encontro com representantes do Paris Saint Germain (PSG): na pauta, a contratação do volante Vampeta. O clube francês aceita negociar o volante da seleção brasileira, mas estaria exigindo dois nomes em contrapartida. Os atacantes Reinaldo e Adriano, este último, da seleção Sub-20 do Brasil. O PSG negocia ainda com o jogador brasileiro Alex, que pertence ao Saint Etienne. Alex deverá formar a dupla de ataque com o também brasileiro Aloisio recentemente contratado.