Fla deve apresentar Felipe nesta 6ª A diretoria do Flamengo pretendia apresentar o meia Felipe nesta quinta-feira, mas como o atestado liberatório do atleta ainda não foi enviado pela Fifa, a data permanece indefinida. Por causa disso, o jogador não pôde assinar contrato com o Rubro-Negro. O advogado do Flamengo, Marcos Motta, está em Zurique, na Suíça, tratando do assunto e telefonou nesta quinta-feira para o vice-presidente do clube Paulo Dantas. De acordo com o dirigente, o atestado deve ser enviado nesta sexta-feira. "Quando o documento chegar, o Felipe assina o contrato e aí será apresentado", disse Dantas. O atacante Fernando Baiano, do Corinthians, demonstrou ansiedade em resolver "o mais rápido possível" a sua situação. Ele está treinando à parte no Corinthians e tem sido alvo do interesse do Flamengo, além de uma proposta do exterior, que está sendo negociada pelo seu procurador, o empresário Juan Figer. "Quero jogar e fico feliz com o interesse do Flamengo. Todo jogador tem o sonho de atuar no exterior, mas o Flamengo é uma vitrine", disse Fernando Baiano, que revelou não ter sido procurado por ninguém do clube carioca.