Fla deve ter Felipe contra Grêmio A provável volta de Felipe no jogo com o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pode amenizar durante a semana o clima de abatimento no Flamengo, depois da inesperada derrota por 2 a 0 para o Figueirense, sábado, no Rio. O meia está fora da equipe desde 11 de junho, quando sofreu um estiramento na coxa esquerda na final da Copa do Brasil, com o Cruzeiro. Melhorou bastante nos últimos dias e quinta-feira vai treinar com o grupo. Se não sentir dores, estará confirmado na equipe. ?É claro que a presença do Felipe nos traz mais equilíbrio e força", comentou o técnico Nelsinho Baptista. Ele está preocupado com a inconstância do time. Nesta segunda-feira, jogadores e comissão técnica conversaram por mais de 40 minutos antes do treino para falar dos erros na derrrota para o Figueirense. Nelsinho deixou que os jogadores opinassem sobre os recentes tropeços. ?A solução destes problemas a gente acha dentro do grupo. Deixei cada um expor suas dificuldades e necessidades", disse o treinador.