Fla deve ter Felipe contra o Internacional O meia Felipe, do Flamengo, deve voltar ao time na partida contra o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está praticamente recuperado da contusão no púbis e basta ser aprovado no coletivo desta quarta-feira. Caso não reclame de nenhuma dor, sua escalação estará garantida. "O treino exige bastante a musculatura e isso servirá como teste final." Felipe disse também que, mesmo não participando do jogo com o Internacional, ainda atuará nesta temporada. "Nos dois últimos compromissos do Flamengo no Brasileiro eu garanto a minha presença." Ao contrário do companheiro, o zagueiro Fernando e o meia Fábio Baiano, machucados, já foram vetados pelos médicos.