Fla deve ter Fernando Diniz contra Ponte Antes do coletivo desta quinta-feira, o técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, se reuniu com alguns jogadores para conversar sobre o posicionamento em campo. Ele deve efetuar modificações no time na partida contra a Ponte Preta, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das novidades na equipe deve ser a escalação do meia Fernando Diniz, que ficou vários meses inativo por causa de uma contusão. Oswaldo trabalhou com ele no Fluminense e gosta do modo de atuar do jogador. O goleiro Júlio César ressaltou a importância das conversas com o treinador e entre os próprios atletas. ?É importante. Temos muitos jovens no elenco e o Oswaldo é um técnico experiente. Sempre aprendemos algo novo com ele", afirmou o goleiro. Ele também frisou o fato de o treinador nunca ter assumido o comando de uma equipe durante uma competição. ?Por isso este período aqui em Aguás de Lindóia (interior de São Paulo). Serve para ele conhecer melhor o grupo."