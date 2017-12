Fla deve ter Jean contra o Atlético-MG Ao que tudo indica, o técnico do Flamengo, Waldemar Lemos, poderá contar com o atacante Jean para a partida contra o Atlético-MG, quinta-feira, no Maracanã. O atleta, que se recuperou de contusão no tornozelo esquerdo, treinou com bola na Gávea e disse estar pronto para jogar. ?Quero voltar, marcar gols e ajudar a equipe. Já me sinto bem melhor, mas tenho que melhorar fisicamente.? O zagueiro Fabiano Eller, que cumpriu suspensão, volta ao time titular. Com isso, André Bahia, revelado no clube, retorna ao banco de reservas. O jogador, cujo contrato termina dia 31 de dezembro, está descontente com a atual situação. ?Quero, como todo atleta, ser titular. Mas respeito a decisão do treinador.?