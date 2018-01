Fla: Diego não se preocupa com Roger O goleiro Diego, do Flamengo, falou nesta terça-feira pela primeira vez sobre o suposto interesse do clube carioca em Roger, reserva de Rogério Ceni, no São Paulo. O jogador disse estar ciente e confiante de que a diretoria rubro-negra confia em seu trabalho e, por isso, não se abalou com a especulação. "Fiquei sabendo por alto dessa especulação, mas estou tranqüilo e sei que a diretoria confia em mim e no meu trabalho", disse Diego, que assumiu a vaga de titular com a transferência de Júlio César no início desse ano para o futebol italiano. "Agora, ninguém chega ao clube para ser titular absoluto. Quem vier, vai ter que brigar pela vaga." Alheio à polêmica da contratação de um novo goleiro para o Flamengo, o técnico Celso Roth ganhou nesta terça um problema para escalar a equipe para a partida de quinta-feira, contra o Juventude, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 13.ª rodada do Campeonato Nacional. O meia Fellyppe Gabriel torceu o tornozelo direito e somente momentos antes da partida saberá se poderá atuar.