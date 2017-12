Fla: Diego regularizado, mas não joga O meia Diego, novo reforço do Flamengo, teve sua situação regularizada nesta sexta-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não deve ser titular no jogo deste domingo contra o Fortaleza, fora de casa. O técnico Celso Roth entende que o jogador ainda não reúne condições físicas de agüentar os 90 minutos. Por isso, o treinador rubro-negro mantém o mistério sobre quem vai substituir o meia Renato, suspenso. Júnior, Róbson e André Santos brigam pela vaga. A tendência é que Róbson seja o escolhido, já que marca melhor do que seus concorrentes. No lugar do atacante Obina, porém, não há dúvida. Ficará a cargo do jovem Bruno Mezenga a missão de fazer gols. "Estou preparado e espero render bem", declarou o atacante.