Fla: Dimba ainda sente dores na coxa O atacante Dimba ainda é dúvida para o confronto contra o Goiás, domingo, no Estádio da Cidadania, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o treino desta sexta, na Gávea, ele sentiu um "incômodo" na coxa direita, que o tirou do jogo contra o Santos. Saiu de campo e apenas fez exercícios físicos na sala de musculação. Vai ser reavaliado neste sábado pelos médicos do clube para saber se viajará com o grupo para Volta Redonda. "Fui medicado e espero atuar. Se tiver doendo sábado, vou conversar com os médicos e ver o que a gente decide. Estou até relacionado para o jogo. Neste momento, o importante é cada um dar a sua colaboração, mas é necessário estar em boa forma física." O técnico Ricardo Gomes ainda não definiu a escalação da equipe por causa da contusão de Dimba. O ataque do Flamengo é o segundo pior do Brasileiro, com 27 gols em 30 jogos.