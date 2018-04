Fla diz que acertou volta de Athirson O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, disse estar tudo certo entre o clube e a Juventus (Itália) para o empréstimo do lateral-esquerdo Athirson, por no mínimo 1 ano. O jogador deve chegar ao Rio na próxima segunda-feira para assinar contrato. O acordo prevê que a maior parte do salário do jogador será pago pela equipe italiana, enquanto o Flamengo ficará responsável por pagar, mensalmente, US$ 15 mil ao atleta. Caso Athirson seja vendido após o período do empréstimo, as duas equipes dividirão igualmente o valor da transação. A diretoria do Flamengo retirou a ação que tinha na Fifa contra a Juventus, cobrando uma indenização pela transferência do jogador para o clube italiano.