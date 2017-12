Fla diz que Juninho assina nesta 6.ª O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, afirmou que anuncia oficialmente nesta sexta-feira a contratação por empréstimo, até junho, do passe do meia Juninho Paulista. O dirigente disse estar tudo certo entre o Atlético de Madrid, que detém metade do passe do atleta, e o pai-empresário do meia, Oswaldo Giroldo. ?Tudo foi montado para termos os recursos e faltam somente detalhes?, declarou o dirigente. Para atuar pelo Flamengo, Juninho exige que o clube lhe pague cerca de US$ 1 milhão (R$ 2,3 milhões) adiantado, pelos seis meses de contrato. Ao Atlético de Madrid, o Rubro-Negro pagaria aproximadamente US$ 400 mil (R$ 933 mil). Mesmo com as dificuldades financeiras, Silva disse que o Flamengo necessita de uma equipe forte e isto justificaria todo o esforço para ter o meia. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, é um dos mais otimistas com a ida do meia para o clube. ?Posso dizer que o Juninho está 90% no Flamengo. Só não digo 100%, porque ele ainda não assinou?, disse o dirigente. Parte do dinheiro necessário para trazer o jogador será arrecadado com os patrocinadores da equipe. O contrato inicialmente é de seis meses mas, se o Flamengo chegar à final da Taça Libertadores da América, ele será prorrogado por mais 30 dias. O status de bom jogador, recuperado em sua passagem pelo Vasco, fez de Juninho um dos atletas mais cobiçados do Brasil. Precavido, devido à crise financeira no Rubro-Negro, o meia desmentiu, no domingo, que tenha acertado com o clube. O objetivo de Juninho é o de não se afastar de Palmeiras e Santos, que também lhe fizeram propostas. Procurado pela Agência Estado, Oswaldo Giroldo não respondeu às ligações. A contratação de Juninho e o adiantamento de seus salários pode provocar uma crise entre os jogadores. Muitos ainda estão com salários e, principalmente, direitos de imagem atrasados. ?A diretoria tem todo o direito de contratar jogadores, mas tem que nos pagar?, contestou o zagueiro Juan. ?Se esta contratação do Juninho se realizar e ele receber adiantado vai ficar uma situação chata.? Técnico ? O técnico Carlos Alberto Torres acertou nesta quinta-feira sua permanência no Flamengo por mais sete meses. O treinador disse não temer o desmanche da equipe e demonstrou sua alegria ao afirmar que a contratação de Juninho está ?quase 100% certa?.