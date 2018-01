Fla dribla a chuva na preparação para pegar o Botafogo A forte chuva que caiu sobre o Rio durante boa parte da tarde desta sexta-feira não mudou os planos do Flamengo. O time se exercitou intensamente no Centro de Treinamento de Vargem Grande e fez os últimos acertos para o clássico de domingo, contra o Botafogo, pela primeira partida da final do Estadual do Rio. No domingo, 6 de maio, voltam a se enfrentar no Maracanã. O técnico Ney Franco aproveitou cada minuto do treino para testar a equipe que vai a campo contra o Botafogo. Com um gramado muito pesado, por causa da chuva, ele ordenou o posicionamento dos jogadores, testou dois sistemas táticos (3-6-1 e 4-4-2) e fez treinamentos de bola parada. Mais uma vez, Ney Franco deixou claro que só vai anunciar a escalação do time minutos antes do início da partida. ?A equipe não terá nenhuma mudança radical. São os mesmos nomes que jogam normalmente. Se houver alteração, será tática?, explicou Franco. O treinador ficou satisfeito com a resposta dos jogadores no treino. Mesmo sob temporal ininterrupto, Ney Franco conseguiu corrigir alguns erros. ?Fiquei feliz por causa da qualidade que vi no treinamento. Conseguimos atingir todos os nossos objetivos.?