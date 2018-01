Fla e Cruzeiro empatam no Maracanã: 1 a 1 Flamengo e Cruzeiro empataram, por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Os dois gols saíram no segundo tempo. Alex, com um golaço, abriu o placar para o time mineiro. Fernando Baiano, aos 48 minutos, igualou para os cariocas. A segunda partida decisiva será quarta-feira, no Mineirão.