Fla e Flu decidem quem vai à final Flamengo e Fluminense decidem neste sábado uma das vagas à final do Campeonato Carioca. Na prática, isso vai valer se o Flu ganhar a partida. Se perder ou empatar - o que beneficia o Fla -, o Tricolor promete entrar na Justiça a fim de pedir os pontos do primeiro jogo, que terminou empatado. Alega que o adversário escalou irregularmente Jorginho e Fernando. O Fluminense ainda não perdeu para o Flamengo no Carioca. Nos dois encontros na competição, o Tricolor venceu uma e empatou outra. Em ambas as partidas, o técnico Renato Gaúcho montou um esquema que anulou as principais jogadas do Rubro-Negro. O confronto de amanhã começa às 16 horas, no Maracanã, com transmissão de TV para todo o Brasil. O empate favorece o Flamengo, mas os jogadores querem a vitória para ganhar moral antes da decisão. Eles admitem que o time caiu de produção no final da primeira fase, quando foi derrotado por América e Olaria, e precisam resgatar a confiança do torcedor. "Temos que entrar na partida pensando na vitória. A vantagem é nossa, mas não podemos nos preocupar em jogar com o regulamento", disse o lateral-esquerdo Athirson, frisando que está tranqüilo com relação à sua permanência no Flamengo. Hoje, o advogado do clube, Marcos Motta, se reuniu com a diretoria da Juventus (Itália). Os diretores do clube italiano pediram um prazo até o dia 15 de abril para responder se aceitam que o jogador continue emprestado ao Rubro-Negro. O contrato de Athirson termina no dia 30 de junho. O meia Felipe é a única dúvida do técnico Evaristo de Macedo. Ele está com dor de garganta e febre e foi poupado do treino de hoje. Caso não tenha condições de atuar, Andrezinho deve ser o substituto. Já Lopes não vai nem ficar no banco de reservas. O treinador evitou falar sobre o assunto, limitando-se a dizer que não contava com o jogador para esta partida. No Fluminense, Renato continua sem poder contar com o meia Carlos Alberto e o lateral-direito Jancarlos. Ambos estão na Malásia com a seleção brasileira Sub-20 e só retornam na próxima semana. Com isso, o treinador deve manter o time que goleou o Fluminense-BA, por 4 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, o atacante Fábio Bala, artilheiro do Carioca com nove gols, retorna ao time. Ele está recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda e disse estar "em ponto de bala" para entrar no clássico. "Agora, minha escalação só depende do Renato", disse o jogador.