Fla e Grêmio lutam para ir à final O Flamengo tem amanhã a chance de amenizar a pior crise de sua história - dentro e fora de campo. Enfrenta o Grêmio, às 21h40, no Estádio Olímpico, disputando uma vaga à fase final da Copa Mercosul. Durante a semana, houve até agressões aos jogadores por parte de alguns torcedores, revoltados com a possibilidade de o Rubro-Negro ser rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o que pode ocorrer no domingo, no jogo com o Palmeiras. A primeira partida com o Grêmio, no Maracanã, terminou empatada por 2 a 2. Em caso de empate, o vaga será decidida em cobranças de pênaltis. A semana na Gávea começou tensa, após a derrota de domingo para o São Caetano, por 2 a 0, que acentuou ainda mais o risco de descenso no Brasileiro. Ao término do confronto, torcedores apedrejaram o ônibus da delegação flamenguista. O lateral-esquerdo Cássio foi atingido na nuca e levou cinco pontos no local. O incidente fez com que os jogadores, chocados, abdicassem do direito de sair na rua. Na última terça-feira, ocorreu um treino secreto na Gávea, para os jogadores fugirem da fúria da torcida. O vice de Futebol, Wálter Oaquim, considerou normal a atitude do técnico Carlos Alberto Torres em querer sigilo para trabalhar. O meia Petkovic piorou o clima no Flamengo. Ele pediu na Justiça do Trabalho o passe livre, já que não recebe salário há três meses. O fato causou mal-estar entre o sérvio e todos no clube, às vésperas de uma partida decisiva. Chegou a ser chamado de "traíra" por companheiros. Sua permanência no clube está tornando-se insustentável. O jogador mais cotado para substituí-lo é o meia Juninho Paulista, do Vasco, que ainda não acertou a renovação de seu contrato. Time - O elenco viajou sem o uniforme oficial para Porto Alegre, temendo novas confusões com alguns baderneiros. O treinador rubro-negro poderá contar com dois atletas que eram dúvidas: o meia Beto, recuperado de virose, e Cássio, que atuará com o local ferido protegido por esparadrapo.