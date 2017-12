Fla e Vasco estão na tabela do Rio-SP A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou hoje o calendário nacional de 2002, com a realização de cinco campeonatos regionais de 19 de janeiro a 12 de maio, e anunciou a presença de Vasco e Flamengo no Torneio Rio-São Paulo. Ficou definido também que a Copa do Brasil será disputada por 64 clubes. De acordo com o calendário, as datas da segunda e decisiva fase dos campeonatos estaduais vão conflitar com os dias de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o que pode provocar aborrecimentos para dirigentes de clubes, CBF e o técnico Luiz Felipe Scolari. O Torneio Rio-São Paulo vai começar com o jogo Etti x São Paulo, dia 19 de janeiro. O complemento da rodada será no domingo, dia 20, com esses jogos: Palmeiras x Flamengo, Fluminense x Corinthians, Santos x América-RJ, Guarani x Bangu, Vasco x Ponte Preta, Americano x Botafogo-RJ e Portuguesa x São Caetano. Os locais e horários dos jogos vão ser anunciados na primeira semana de 2002. Esta competição classificará para a segunda fase os quatro melhores, que disputarão duas semifinais. Os vencedores jogam a final em duas partidas - em 5 e 12 de maio. O modelo é o mesmo para os Campeonatos do Nordeste e o Sul-Minas, que também terão 16 clubes. Os Torneios do Norte e do Centro-Oeste contarão com oito clubes cada. Nas fases semifinal e final, copiarão a forma de disputa dos outros campeonatos regionais. Quem conquistar o título dessas cinco competições garantirá participação na Copa dos Campeões, de 3 de julho a 14 de agosto. O Campeonato Brasileiro da Série A terá início em 21 de agosto, com 26 clubes, e seu término está previsto para 15 de dezembro. O da Série B, também com 26 equipes, vai de 17 de agosto a 14 de dezembro - mesmas datas do Brasileiro da Série C, que, no entanto, não tem número definido de clubes. A Taça Libertadores da América pode até representar um problema para Scolari, se a seleção realizar amistosos fora das datas estabelecidas pela Fifa. A fase inicial da competição sul-americana vai de 6 de fevereiro a 15 de maio. Depois, haverá uma pausa para a Copa do Mundo. Os jogos da Libertadores voltarão a ser realizados de 10 a 31 de julho. Também para o primeiro semestre está prevista a Copa do Brasil, de 23 de janeiro a 15 de maio. A CBF também divulgou a primeira rodada dos demais torneios interestaduais do primeiro semestre. Copa Sul-Minas: 20 de janeiro - Atlético-MG x Figueirense, Mamoré x Coritiba, Internacional x Malutrom-PR, Juventude x Grêmio, Atlético-PR x Cruzeiro, Paraná x América-MG, Joinville x Pelotas e Tubarão-SC x Criciúma. Copa do Nordeste: 19 de janeiro - Náutico x Botafogo-PB; 20 de janeiro - Bahia x América-RN, Confiança-SE x Ceará, CRB-AL x Santa Cruz, Vitória-BA x Sergipe, Fortaleza x CSA, Sport x Fluminense-BA e Treze-PB x ABC-RN. Copa do Centro-Oeste: 19 de janeiro - Goiás x Comercial-MS, Brasiliense x Palmas-TO, Juventude-MT x Gama e Serra-ES x Vila Nova-GO. Copa Norte: 20 de janeiro - Rio Negro x Roraima, Vasco-AC x River, Moto Clube-MA x Ji-Paraná-RO e Independente-AP x Paysandu-PA.