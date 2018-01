Fla emperra Liédson no Corinthians Uma pendência jurídica com o Flamengo é o que ainda separa o atacante Liédson do Corinthians. O acerto entre o atleta e os dirigentes corintianos já existe, bem como o acordo entre Corinthians, Prundentópolis, dono de 70% do passe do jogador, e Coritiba, que detém os outros 30%. Mas o Flamengo se nega a liberar Liédson a menos que o Corinthians ceda um jogador em troca. Como trunfo, possui uma liminar - obtida na Justiça comum - para impedir qualquer negociação envolvendo o atleta, alegando que seu contrato de empréstimo com o clube ainda está em vigor. A Justiça comum também foi o caminho escolhido pelo presidente do Prudentópolis, João Ituarte, para tentar cassar a liminar do Flamengo. Liédson apelou para a Justiça do Trabalho, com um recurso em que acusa o clube carioca de não lhe pagar salários, não assinar carteira de trabalho e não recolher FGTS. Ituarte acredita que assunto estará encerrado até amanhã, o que deixa os dirigentes corintianos otimistas com a possibilidade de Liédson disputar o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. No Flamengo, a notícia de que o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, teria anunciado a contratação de Liédson surpreendeu a diretoria. "Liédson é nosso", disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Paulo Dantas. O dirigente confirmou negociação com o atacante Fernando Baiano, do Corinthians. "Nesse caso, Liédson poderia ser usado num troca-troca. Ou então o Vampeta, que também interessa a eles." Novela - Outro assunto que espera solução no Corinthians é a negociação da renovação de contrato do volante Vampeta. O empresário do jogador, Reinaldo Pitta, esteve no Parque São Jorge na tarde desta terça-feira para discutir a permanência do pentacampeão por pelo menos mais seis meses e as perspectivas também são otimistas, já que é desejo do atleta continuar no clube. A única informação oficialmente confirmada pela diretoria do Corinthians sobre reforços é a contratação do atacante Fumagalli.