Fla encara clássico como final Botafogo e Flamengo dividem a mesma angústia: são times tradicionais no cenário do futebol brasileiro, mas há vários anos não disputam o título do maior campeonato do País. O Alvinegro, nesta temporada, poupou seu torcedor de um mal que tanto o incomodou nas últimas edições do Nacional: a luta para não ser rebaixado. Já a equipe rubro-negra não pode dizer o mesmo. Ainda na área de risco, encara o clássico deste domingo, às 16 horas, em Volta Redonda, como se fosse final de Copa do Mundo. Ainda invicto no cargo, o técnico Joel Santana deixa bem claro a cada entrevista que, apesar da evolução do Flamengo, não há razão para comemorar nada. A ordem é trabalhar duro e somar o máximo de pontos possíveis nas últimas seis rodadas do Brasileiro para se manter na Primeira Divisão. "O Flamengo só disputa decisão a partir de agora. Não pode haver relaxamento nem euforia em excesso", afirma o treinador, contente com seu retrospecto à frente do clube até o momento: obteve duas vitórias e um empate. Ele, porém, não está plenamente satisfeito. "Falta a equipe sair da zona de rebaixamento". Sobre o Botafogo, Joel reserva somente elogios. Ele acha, inclusive, que o adversário leva certa vantagem no clássico por uma razão: o técnico Celso Roth já trabalhou no Flamengo neste Brasileiro e conhece bem o elenco. "No futebol, essas coisas podem fazer a diferença". O treinador alvinegro rebateu a insinuação de seu colega de profissão, afirmando que "atualmente todo mundo se conhece". Celso Roth, aliás, não aceita nenhum favoritismo atribuído ao time do Botafogo. O chavão "clássico é clássico", mais uma vez foi bastante utilizado para explicar que em um jogo como esse tudo pode acontecer. O Botafogo, porém, vive situação mais tranqüila. Está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e não sofre gols há quatro partidas. Hoje, no entanto, a zaga tem uma baixa importante: Scheidt, suspenso, vai ceder a vaga para Emerson, que já teve passagens pela seleção brasileira. "Não há craque aqui. O elenco é bem nivelado tecnicamente". O Alvinegro foi campeão brasileiro em 1995. Já o Flamengo venceu a competição cinco vezes: em 1980, 1982, 1983, 1987 e 1992, numa final com o Botafogo.