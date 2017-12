Fla, enfim, paga os prêmios do título carioca Com quase três meses de salários atrasados, os atletas do Flamengo receberam apenas hoje o prêmio pela conquista do Campeonato Carioca, no começo de abril. Isso só aconteceu graças às cotas da Copa do Brasil, pagas na quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que renderam R$ 576.712,68 aos cofres do clube. O pagamento serviu para acalmar os jogadores, que estavam insatisfeitos com os constantes atrasos no pagamento dos salários e chegaram a protestar durante a semana. Em tom de ironia e brincadeira, dentro do vestiário, na Gávea, cantaram "Dinheiro, dinheiro, quero o meu dinheiro", usando a melodia da música "Sorte Grande", interpretada por Ivete Sangalo. Para a partida de domingo com o Goiás, no estádio Serra Dourada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga não poderá escalar o meia Felipe, que está com a seleção brasileira, além de Henrique e Da Silva, suspensos. Em busca da primeira vitória no Brasileiro, Abel alterou o esquema tático da equipe: optou pelo 3-6-1, em vez de 4-4-2, mas assegurou que o time não será defensivo. A novidade será o retorno do zagueiro Júnior Baiano. Ele atuará como líbero, ao lado de Fabiano Eller e André Bahia. No ataque, Negreiros fica e Jean sai.