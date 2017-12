Fla enfrenta Inter sem Edílson e Felipe Sem o atacante Edílson e o meia Felipe, o Flamengo estréia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana, contra o Internacional, às 21h40, no Beira Rio. Apesar dos desfalques e da derrota para o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Rubro-Negro estão motivados, porque sabem que uma derrota os eliminará da competição. Com a ausência de Edílson, que sente dores musculares na coxa direita, o técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, optou por escalar Zé Carlos para formar a dupla de ataque com Jean. O jogador contou já estar "acostumado" a atuar pelo clube em momentos difíceis e decisivos, como será o confronto contra o Internacional. Já no meio-de-campo, Oliveira escalou Jônatas. Um dos principais jogadores da equipe, Felipe viajou para a Suíça, com o objetivo de participar de uma audiência na Fifa, no processo que move contra o seu ex-clube, o Galatassaray. Além de Internacional, o Santos é o outro adversário do Flamengo nesta primeira fase da competição. Como somente o primeiro colocado do grupo se classifica, e como houve empate entre gaúchos e paulistas, pela primeira rodada, uma derrota nesta quarta-feira já eliminará o Rubro-Negro, que no dia 3 de setembro enfrenta os santistas. "Sabemos que não podemos perder, mas o time está motivado", afirmou o goleiro Júlio César. "Agora, está tudo igual e somente dependemos de nós."