Fla enfrenta jejum contra o América O Flamengo enfrenta um incômodo jejum contra o América, de quem perdeu os últimos 4 jogos que fez no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos. E quer acabar com isso nesta quarta-feira, no confronto que começa às 21h45 e encerra a fase de classificação da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Com 8 pontos, o Flamengo está em segundo lugar do grupo B, atrás apenas do já classificado Fluminense. E depende apenas de uma vitória para ir à semifinal da Taça Rio. Do lado do América, o clima é de apreensão. Com 9 pontos na classificação geral do Campeonato Carioca, o time precisa de um empate para se livrar do rebaixamento. Em caso de derrota, terá de torcer para que o Olaria, último colocado com 6 pontos, não ganhe do Vasco. Se as duas equipes terminarem com o mesmo número de pontos, haverá um confronto direto para decidir quem cai para a segunda divisão. Alheio ao mau momento do adversário, o Flamengo vive um período de aparente tranqüilidade. Por isso, a ordem é buscar o gol desde o início de jogo para não depender de outro resultado. "É um grupo determinado, disciplinado, qualificado e organizado", elogiou o técnico Cuca. "Mas sempre há algo para se melhorar." Por isso mesmo, Cuca resolveu mudar o time titular: o lateral-direito China entra no lugar de Ricardo Lopes. E, a exemplo do que ocorreu no clássico contra o Vasco, o atacante Dimba não se recuperou de uma amigdalite e foi vetado pelos médicos do clube. Marcos Denner é o substituto, enquanto Renato retorna na vaga de Zinho. Outros jogos - A Portuguesa enfrenta o Madureira, em São Januário, e o Americano recebe o Friburguense, em Campos. Ambos confrontos começam às 21h45 desta quarta-feira.