Fla espera Felipe até o último minuto O time do Flamengo é tão dependente do meia Felipe que o técnico Abel Braga vai esperar até o último momento para saber se contará com o jogador na partida desta quinta-feira, contra o Tupi-MG, às 20h30, no estádio de Édson Passos, pela Copa do Brasil. O atleta foi convocado para a seleção brasileira, que disputa jogo das Eliminatórias da Copa no Paraguai, e corre sério risco de desfalcar a equipe carioca nesse confronto. "O Felipe é o craque da equipe, aquele que desequilibra. Espero poder contar com ele", disse Abel. Como a escalação do jogador ainda é dúvida, o treinador não definiu o time titular. "Já tenho a formação mais ou menos definida. Mas preciso saber se ele vai atuar ou não." Com Felipe no time, Abel deve tirar Jean do ataque. O atacante não vem tendo bom rendimento e não marca um gol desde a final da Taça Guanabara, no dia 21 de fevereiro. Neste caso, Rafael Gaúcho seria o companheiro de Diogo. Porém, caso Felipe seja vetado, Rafael Gaúcho deve ser recuado para o meio e Jean mantido na equipe. Mas Flávio também tem chances de entrar. Para obter a vaga na próxima fase e, assim, enfrentar o Santa Cruz, o Flamengo pode até perder por 1 a 0. Afinal, na primeira partida, o time carioca derrotou os mineiros por 3 a 2. Um empate também garante a classificação. Mas o experiente Zinho alerta os companheiros dizendo que a vantagem não é tão grande. "Não temos de administrar o jogo. Temos de atuar com seriedade pois a vaga ainda precisa ser confirmada." Zinho também defende que nenhum jogador deva ser poupado. Mas Abel deve contrariar o jogador e escalar o zagueiro Júnior Baiano no lugar de Henrique, além do volante Douglas Silva, que substitui Ibson. Segundo o treinador, ambos os atletas precisam de descanso.