Fla espera receber Vampeta na quinta O gerente de Futebol do Flamengo, Wálter Srour, viaja amanhã para a Europa com Luis Vianna, empresário do volante Vampeta, e de Gilmar Rinaldi, empresário dos atacantes Adriano e Reinaldo - envolvidos na negociação com o ex-jogador do Corinthians. Lá, o dirigente flamenguista espera resolver os últimos detalhes para contratar o volante. O dirigente flamenguista espera que Vampeta se apresente na Gávea na próxima quinta-feira. A dúvida para a estréia do clube no Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, em Juiz de Fora, é o zagueiro Fernando, que sofreu uma luxação no ombro direito na partida contra o San Lorenzo, pela Copa Mercosul. Caso não tenha condições de atuar, Gilmar deverá ser seu substituto. O Flamengo emprestou o atacante Leandro Machado para o Internacional, de Porto Alegre, o que não agradou ao técnico Zagallo, que terá Roma como única opção para substituir Edílson e Reinaldo, caso estes não possam atuar em alguma partida.