Fla: Espinosa vê garotos com otimismo Os jogadores do Flamengo que vão estrear no Campeonato Carioca, em 14 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, foram observados nesta quarta-feira pelo técnico Valdir Espinosa, no coletivo realizado no centro de treinamento de Vargem Grande. Como o elenco principal vai estar em pré-temporada em Teresópolis, o time da estréia estará recheada de jogadores vindos das categorias de base do clube. Espinosa apenas acompanhou a atividade, que foi comandada por Liminha, o técnico dos Juniores e que será o reponsável por dirigir a equipe nas rodadas iniciais do Carioca. Espinosa teve seu primeiro contato com o grupo, composto por atletas que recentemente saíram dos juniores, outros que ainda pertencem à categoria, além de alguns que já compunham o elenco profissional em 2005. ?Deu para perceber que é um grupo de qualidade. Mas ainda é o início de um trabalho, a equipe está buscando seu ajuste. É cedo para fazer avaliações individualizadas?, disse Espinosa.