Fla esquece o Vasco e joga em Caxias Esquecer a decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco. Essa é a ordem no Flamengo para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira, às 21h45, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil. Depois da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, o time carioca precisa de um empate para se classificar às quartas-de-final da competição. Pelo fato de o Flamengo ter um jogo decisivo nesta quarta-feira, o Vasco virou um assunto para o futuro. Mesmo porque, o Fla vai enfrentar o rival carioca três vezes nos próximos três finais de semana. Dessa maneira, os flamenguistas estão apreensivos com este jogo em Caxias. Afinal, o jogo quase foi cancelado, o que foi evitado por uma decisão, nesta terça-feira, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Mixto-MT tentava anular a classificação do time gaúcho por causa de uma possível irregularidade no confronto anterior, mas foi derrotado na Justiça. Além desse aspecto judicial, o técnico Zagallo ainda mostrou preocupação com a arbitragem e pediu uma atuação mais ?firme? ao árbitro do jogo, para, segundo ele, evitar que seus jogadores sejam atingidos pela violência do adversário. Segundo o treinador da equipe carioca, o Juventude parou o Flamengo com faltas na primeira partida. Zagallo ainda tem um dúvida para definir o time: quem será o companheiro de Edílson no ataque? Reinaldo e Roma disputam a posição. Nas últimas partidas, Roma tem sido o escolhido, mas as boas atuações de Reinaldo devem alterar os planos do treinador.