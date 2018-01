Fla está perto de acertar com atacante O atacante Rodrigão, do Santo André, está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Falta apenas o jogador ser aprovado nos exames médicos para assinar contrato até o fim da temporada, o que deve ocorrer nesta sexta. Além disso, a diretoria rubro-negra oficializou nesta quinta a contratação do atacante César Ramirez, que será apresentado na próxima segunda-feira no auditório Rogério Steinberg, na Gávea, sede do clube. O jogador da seleção paraguaia desembarcará no Rio após enfrentar a Argentina, no sábado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. "Ramirez é um reforço de qualidade. Será importante para a seqüência do Campeonato Brasileiro", disse o técnico Andrade.