Fla está pronto para acabar com crise A delegação do Flamengo deixou nesta sexta-feira a cidade de Cachoeiras de Macacu, terminando a semana de treinamentos para a partida contra o Santos, pelo Torneio Rio-São Paulo, neste domingo, na Vila Belmiro. Os jogadores disseram que a semana foi muito proveitosa, principalmente porque o grupo treinou com tranqüilidade, longe da pressão dos torcedores e da crise que ronda à Gávea. ?Foi uma semana de treinos fortes. O grupo trabalhou bem e esperamos pôr em prática contra o Santos tudo de positivo que conseguimos mostrar em Cachoeiras de Macacu?, afirmou o volante Leandro Ávila. Ele também gostou da visita do presidente do clube, Edmundo Santos Silva, e disse que o dirigente foi dar um incentivo ao grupo. ?O presidente veio dar uma palavra de apoio aos jogadores. Ele trouxe alguns brindes para realizarmos um bingo aqui e serviu para animar os jogadores?, contou o jogador.