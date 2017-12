Fla está quase fora da Libertadores O Flamengo praticamente encerrou sua participação na Copa Libertadores da América, ao ser derrotado, nesta quarta-feira à noite, em Santiago, no Chile, pelo Universidad Católica, por 2 a 1. Com este resultado, só uma combinação muito grande de resultados fará com que o time carioca fique com uma das vagas do Grupo 8, que ainda tem Olímpia, do Paraguai, e Once Caldas, do Colômbia. Felipe Mello abriu o placar para o Flamengo logo aos 4 minutos de jogo. O empate chileno não demorou e veio por intermédio de Milovan Mirosevic, aos 20 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Miguel Ramírez, de pênalti, aos 19 minutos, marcou o gol da vitória do vice-campeão do Chile.