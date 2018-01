Fla estréia com vitória na Mercosul Flamengo estreou na Copa Mercosul com vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, hoje à tarde, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com dois gols de Reinaldo. O time do técnico Zagallo sentiu os desfalques de Edílson, Alessandro, Juan e Leandro Ávila e também a ausência de Gamarra, negociado para o futebol da Grécia. Mas contou com a habilidade de Petkovic e o bom desempenho da dupla de ataque, Reinaldo e Adriano. A equipe desperdiçou muitas oportunidades ainda no primeiro tempo, embora tenha proporcionado ao Nacional contra-ataques perigosos. O domínio dos cariocas era flagrante e, aos 34 minutos, Reinaldo aproveitou rebote do goleiro Romay, em chute de Adriano, para abrir o placar. Pouco antes, o artilheiro esteve por marcar em boa jogada individual. Porém, levou azar. Apesar do forte calor em Brasília, o Flamengo voltou, depois do intervalo, disposto a manter a pressão sobre o Nacional. Adriano obrigou Romay a ótima defesa em lance de categoria. Aos 30, novamente Reinaldo surgiu na área para fazer o segundo gol. A zaga do Nacional falhou e o atacante dominou uma bola enviezada com equilíbrio e tocou de pé direito diante do goleiro. No final, Petkovic cobrou uma falta na trave. Flamengo e Nacional fazem parte do grupo B da Mercosul. O próximo jogo do clube carioca vai ser disputado em Buenos Aires, dia 28, com o San Lorenzo, da Argentina. O grupo é formado ainda pelo Olímpia, do Paraguai.