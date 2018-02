Fla estréia em casa contra Coritiba Há seis jogos sem vencer, o Flamengo estréia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, às 16h, no Maracanã. O treinador Nelsinho Baptista, em sua segunda partida na equipe, optou por escalar o volante Fabinho, ex-Ponte Preta. O Coritiba, por sua vez, deve jogar precavido. O técnico Paulo Bonamigo preferiu retirar o meia-atacante Lima e colocou o volante Pepo, que entra com a missão de atuar como armador. Leia mais no Estadão