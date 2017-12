Fla: Fabiano comemora convocação O atacante Fabiano Oliveira disse estar tranqüilo com seu lugar no time do Flamengo, apesar de precisar deixar o time para atuar pela seleção brasileira sub-18, durante a Copa Sendai, no Japão, entre os dias 15 e 19 de setembro. O jogador, de 18 anos, que vem se destacando na equipe e marcou o segundo gol da vitória sobre o Paysandu, no domingo, foi convocado hoje para a competição japonesa e mostrou maturidade ao falar sobre a disputa por uma das vagas no ataque rubro-negro. "Vou sempre tentar fazer o melhor para o Flamengo e, agora, para a seleção. A briga aqui está boa e saio tranqüilo", afirmou Fabiano Oliveira, sem esconder a felicidade por ter sido convocado. "Quando voltar da seleção estarei pronto para recomeçar a disputa pela vaga." Como Fabiano Oliveira somente se apresentará na próxima terça-feira, o técnico do Flamengo, Andrade, ainda poderá utilizá-lo na partida de quarta-feira, contra o Cruzeiro, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o treinador mandou um recado para todos os jogadores. "Não adianta ficarmos fazendo previsões para vencermos quatro ou cinco jogos, se não ganharmos do Cruzeiro. É em uma vitória sobre eles que quero todos pensando", frisou Andrade.