Fla fará amistoso contra CFZ em Brasília O primeiro jogo do ano do Flamengo já está confirmado: será dia 18 de janeiro, contra o CFZ de Brasília, no Estádio Mané Garrincha. Vai ser um amistoso. O técnico Abel Braga quer a realização de outra partida até o início do Campeonato Carioca. Enquanto isso, espera a apresentação do atacante Edílson, que faltou aos treinos da semana sem dar justificativa. A diretoria do Flamengo praticamente descartou a possibilidade de contratar algum novo reforço "de peso" para a temporada. O motivo: a falta de recursos financeiros.