Fla faz pré-temporada na Granja Comary Antes mesmo de se despedir do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Paysandu, o Flamengo já planeja a temporada 2006. A diretoria do clube carioca anunciou nesta quarta-feira que a equipe fará a pré-temporada na Granja Comary, em Teresópolis. O Flamengo irá no dia 5 de janeiro para a Granja Comary, a concentração oficial da seleção brasileira, e fica lá todo mês de janeiro, segundo informou o diretor Kléber Leite. A estréia no Campeonato Carioca será no dia 14 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Crise ? Nesta quarta-feira, os funcionários das escolinhas do clube entraram em greve, em razão de atraso salarial. Eles não recebem há dois meses.