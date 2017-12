Fla: Felipe não deve jogar mais este ano O meia Felipe, do Flamengo, poderá não mais atuar este ano por causa de uma contusão na região pubiana. O preparador-físico do Rubro-Negro, Fábio Mahseredjian, destacou que o atleta ainda não possui condições de atuar porque vem sentindo dores no local ao realizar alguns movimentos. "O Felipe ainda não têm condições de atuar nem 45 minutos", explicou o preparador-físico, que não quis fazer uma previsão sobre a data da volta do atleta aos campos. "O problema é que o Felipe ainda sente dores e por isso vamos poupá-lo. Só estará em campo quando estiver 100% recuperado."