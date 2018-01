Fla: Felipe volta a trabalhar em campo O meia Felipe, do Flamengo, voltou a trabalhar no campo depois de 25 dias ausente por causa do tratamento radioterápico para curar problema na região pubiana. Em seguida, o jogador fez musculação e não quis conversar com a imprensa, limitando-se a dizer que "ainda está sem nada importante para falar". De acordo com os médicos do Flamengo, Felipe só deve retornar ao time no final de novembro, talvez podendo atuar nas quatro últimas partidas do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. "Ele vem cumprindo bem o trabalho de recuperação física, mas ainda é muito cedo para arriscar uma data para sua volta", disse o doutor Álvaro Chaves. O Flamengo já jogou 39 partidas neste Brasileiro e Felipe participou de apenas 16.