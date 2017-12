Fla-Flu decide futuro rubro-negro O Flamengo tenta neste domingo a classificação para as semifinais do Campeonato Estadual enfrentando o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pelo Octogonal decisivo da competição. Um empate garante o Rubro-Negro na próxima fase, enquanto o Tricolor já está classificado. Os jogadores do Fluminense querem ganhar a partida para provocarem a eliminação do Flamengo do Estadual. O motivo, além da tradicional rivalidade, é o de impedir que o Rubro-Negro conquiste o tetracampeonato. A tendência é a de que o Tricolor atue com a mesma equipe que derrotou o Friburguense, por 3 a 1, na última rodada. A única dúvida é o lateral-esquerdo Rodolfo, com dores no joelho. Caso ele não possa atuar, será substituído por Júnior César. Os atacantes Marco Brito e Magno Alves, que estavam com dores musculares, devem jogar sem problemas. No Flamengo, o técnico Lula Pereira mantém a tática com dois volantes, porque está preocupado com a marcação no meio-de-campo. Ele reconheceu as limitações do time e quer corrigir as falhas da equipe. O meia Nélio continua na reserva. Os demais jogadores são os mesmos que participaram da vitória sobre o Volta Redonda, por 3 a 2, na última rodada da competição.